Подешевел газ: Сколько стоит топливо утром во вторник 18 июня

Статистика цен на топливо во вторник, 18 июня.

Цены на бензин во вторник, 18 июня, не поменялись depositphotos.com

Во вторник, 18 июня, подешевел автогаз. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 остается на уровне 29,49 грн за литр. Минимальная цена - 26,99 грн, максимальная - 31,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля снизилась на 20 копеек - 28,44 грн. Минимальная цена - 25,89 грн, максимальная - 30,99 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа снизилась на 7 копеек - 13,42 грн. Минимальная - 12,75 грн, максимальная - 14,09 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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