Подешевел газ: Сколько стоит топливо утром во вторник 18 июня
Во вторник, 18 июня, подешевел автогаз. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 остается на уровне 29,49 грн за литр. Минимальная цена - 26,99 грн, максимальная - 31,99 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля снизилась на 20 копеек - 28,44 грн. Минимальная цена - 25,89 грн, максимальная - 30,99 грн.
Автогаз
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По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа снизилась на 7 копеек - 13,42 грн. Минимальная - 12,75 грн, максимальная - 14,09 грн
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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