Подешевели все виды топлива: Сколько стоит топливо утром в четверг 3 января

Статистика цен на топливо в четверг, 3 января.

Цены на бензин в четверг, 3 января, опустились на 10 копеек depositphotos.com

В четверг, 3 января, снизились цены на все виды топлива. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 за сутки опустилась еще на 10 копеек - 28,79 грн за литр. Минимальная цена - 26,79 грн, максимальная - 30,79 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля опустилась на 45 копеек - 28,54 грн. Минимальная цена - 26,49 грн, максимальная - 30,59 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ опустилась на 25 копеек и составила - 13,09 грн. Минимальная - 12,49 грн, максимальная - 13,69 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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