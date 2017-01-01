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Подешевели все виды топлива: Сколько стоит топливо утром в понедельник 4 февраля

Статистика цен на топливо в понедельник, 4 февраля.
Цены на бензин в понедельник, 2 февраля, снизились на 25 копеек
Цены на бензин в понедельник, 2 февраля, снизились на 25 копеек
depositphotos.com

В понедельник, 4 февраля, продолжил дешеветь автогаз. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 уменьшилась на 25 копеек - 27,89 грн за литр. Минимальная цена - 25,79 грн, максимальная - 29,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля снизилась на 13 копеек - 27,84 грн. Минимальная цена - 25,69 грн, максимальная - 29,99 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа подешевела еще на 35 копеек и составила - 11,02 грн. Минимальная - 10,25 грн, максимальная - 11,79 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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Теги: топливо, цены на топливо, цены на топливо в Киеве, цены на бензин
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