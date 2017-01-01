Подорожал автогаз: Сколько стоит топливо утром в пятницу 7 июня
В пятницу, 7 июня, подорожал автогаз. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 остается на уровне 29,49 грн за литр. Минимальная цена - 26,99 грн, максимальная - 31,99 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля - 28,64 грн. Минимальная цена - 26,29 грн, максимальная - 30,99 грн.
Автогаз
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По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа поднялась на 5 копеек - 13,47 грн. Минимальная - 12,85 грн, максимальная - 14,09 грн
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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