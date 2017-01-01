Серьезно подорожал газ: Сколько стоит топливо утром во вторник 12 марта
Во вторник, 12 марта, снова подорожал газ. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 осталась прежней - 27,89 грн за литр. Минимальная цена - 25,79 грн, максимальная - 29,99 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля тоже не поменялась - 27,87 грн. Минимальная цена - 25,25 грн, максимальная - 30,49 грн.
Автогаз
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По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа подорожала еще на 55 копеек - 10,87 грн. Минимальная - 10,05 грн, максимальная - 11,19 грн
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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