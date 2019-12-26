Сколько стоит топливо утром в четверг 1 января

Статистика цен на топливо в четверг 29 декабря.

Цены на бензин в четверг, 29 декабря, не поменялись depositphotos.com

В четверг, 29 декабря, стоимость бензина не поменялась. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 - 27,20 грн за литр. Минимальная цена - 24,45 грн, максимальная - 29,95 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля снизилась на 25 копеек - 26,38 грн. Минимальная цена - 22,95 грн, максимальная - 29,80 грн.

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Газ

По данным “ВсеАЗС“ - 12,39 грн. Минимальная - 11,19 грн, максимальная - 13,59 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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