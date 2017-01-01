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Сколько стоит топливо утром в четверг 10 октября

Статистика цен на топливо в среду, 9 октября.
Цены на бензин в четверг, 10 октября, не поменялись
Цены на бензин в четверг, 10 октября, не поменялись
depositphotos.com

В четверг, 10 октября, стоимость топлива существенно не поменялась. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 - 29,04 грн за литр. Минимальная цена - 26,59 грн, максимальная - 31,49 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля - 27,43 грн. Минимальная цена - 24,95 грн, максимальная - 29,90 грн.

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Газ

По данным “ВсеАЗС“, стоимость газа снизилась на 5 копеек - 11,77 грн. Минимальная - 11,15 грн, максимальная - 12,39 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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Теги: топливо, цены на топливо, цены на топливо в Киеве, цены на бензин
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