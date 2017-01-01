Сколько стоит топливо утром в четверг 11 июля

Статистика цен на топливо в четверг, 11 июля.

Цены на бензин в четверг, 11 июля, не поменялись depositphotos.com

В четверг, 11 июля, стоимость топлива не поменялась. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 - 29,19 грн за литр. Минимальная цена - 26,89 грн, максимальная - 31,49 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля - 27,74 грн. Минимальная цена - 24,99 грн, максимальная - 30,49 грн.

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Газ

По данным “ВсеАЗС“, стоимость газа - 12,77 грн. Минимальная - 12,05 грн, максимальная - 13,49 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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