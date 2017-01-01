Сколько стоит топливо утром в четверг 12 декабря

Статистика цен на топливо в четверг 12 декабря.

Цены на бензин в среду, 11 декабря, не поменялись depositphotos.com

В четверг, 12 декабря, стоимость газа подорожала. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 - 28,44 грн за литр. Минимальная цена - 25,89 грн, максимальная - 30,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля - 26,93 грн. Минимальная цена - 23,59 грн, максимальная - 29,90 грн.

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Газ

По данным “ВсеАЗС“, стоимость газа подорожала на 5 копеек - 12,29 грн. Минимальная - 11,19 грн, максимальная - 13,29 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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