Сколько стоит топливо утром в четверг 12 декабря
В четверг, 12 декабря, стоимость газа подорожала. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 - 28,44 грн за литр. Минимальная цена - 25,89 грн, максимальная - 30,99 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля - 26,93 грн. Минимальная цена - 23,59 грн, максимальная - 29,90 грн.
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Газ
По данным “ВсеАЗС“, стоимость газа подорожала на 5 копеек - 12,29 грн. Минимальная - 11,19 грн, максимальная - 13,29 грн
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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