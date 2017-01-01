Сколько стоит топливо утром в четверг 13 декабря
В четверг, 13 декабря, цены остались на прежнем уровне. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 в Киеве - 30,24 грн за литр. Минимальная цена - 27,99 грн, максимальная - 32,49 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля - 30,14 грн. Минимальная цена - 27,79 грн, максимальная - 32,49 грн.
Автогаз
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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ также не поменялась и составила - 14,37 грн. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 16,50 грн.
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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