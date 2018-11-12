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Сколько стоит топливо утром в четверг 15 ноября

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Статистика цен на топливо в четверг, 15 ноября.
Цены на топливо в четверг, 15 ноября, незначительно снизились
Цены на топливо в четверг, 15 ноября, незначительно снизились
depositphotos.com

Цены на топливо в четверг, 15 ноября, незначительно снизились. Об этом сообщает Finance.ua, со ссылкой на консалтинговую группу “А95“.

Бензин

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Средняя цена А-95 в Киеве сегодня - 32,14 грн за литр. Минимальная цена - 29,49 грн, максимальная - 34,09 грн.

Дизель

Литр дизеля стоит в среднем 31,81 грн. Минимальная цена - 29,99 грн, максимальная - 33,49 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ составила - 14,67. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 17,09 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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Теги: топливо, цены на топливо, цены на топливо в Киеве, цены на бензин
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гость  (аноним)  12.11.2018, 15:02
Оценка:  +2
гость
ЧТО ЗА ПИЗД....Ж??????
где автогаз по 12,24????????????
или где средняя цена 14,67???????????????????

вот 17,09 - правда, видел.....
это спец заправки при верховной раде???????
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