Сколько стоит топливо утром в четверг 17 января

Статистика цен на топливо в четверг, 17 января.

Цены на бензин в четверг, 17 января, не поменялись depositphotos.com

В четверг, 17 января, дизель подешевел еще на 10 копеек. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

Читай также: Ученые создали мотор, который буквально не нужно заправлять

Средняя цена А-95 не поменялась - 28,14 грн за литр. Минимальная цена - 26,29 грн, максимальная - 29,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля опустилась на 25 копеек до 28,24 грн. Минимальная цена - 26,49 грн, максимальная - 29,99 грн.

Автогаз

Читай также: Mercedes на дровах: Находчивый пенсионер решил проблему дорогого топлива

По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ подешевела на 10 копеек и составила - 12,63 грн. Минимальная - 11,75 грн, максимальная - 13,50 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

Хочешь быть в курсе последних автомобильных новостей? Подпишись на страницу АВТО Bigmir)net в Facebook.