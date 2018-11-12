Сколько стоит топливо утром в четверг 6 декабря

Статистика цен на топливо в четверг, 6 декабря.

Цены на бензин в четверг, 6 декабря, не поменялась depositphotos.com

В четверг, 6 декабря, цены остались на предыдущем уровне. Об сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 в Киеве составила 30,74 грн за литр. Минимальная цена - 28,49 грн, максимальная - 32,99 грн.

Дизель

Литр дизеля обойдется в среднем в 30,74 грн. Минимальная цена - 28,49 грн, максимальная - 32,99 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ составила - 14,37 грн. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 16,50 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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