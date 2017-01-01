Сколько стоит топливо утром в пятницу 10 января
В пятницу, 10 января, стоимость бензина снизилась. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
Читай также: Ученые создали мотор, который буквально не нужно заправлять
Средняя цена А-95 снизилась на 25 копеек - 26,95 грн за литр. Минимальная цена - 24,45 грн, максимальная - 29,95 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля поднялась на 25 копеек - 26,63 грн. Минимальная цена - 22,95 грн, максимальная - 29,80 грн.
Читай также: Mercedes на дровах: Находчивый пенсионер решил проблему дорогого топлива
Газ
По данным “ВсеАЗС“ - 12,39 грн. Минимальная - 11,19 грн, максимальная - 13,59 грн
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
Хочешь быть в курсе последних автомобильных новостей? Подпишись на страницу АВТО Bigmir)net в Facebook.