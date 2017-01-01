Сколько стоит топливо утром в пятницу 13 декабря
В пятницу, 13 декабря, стоимость дизеля подорожала. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 - 28,44 грн за литр. Минимальная цена - 25,89 грн, максимальная - 30,99 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля снизилась на 30 копеек - 26,63 грн. Минимальная цена - 23,59 грн, максимальная - 29,90 грн.
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Газ
По данным “ВсеАЗС“, стоимость газа - 12,29 грн. Минимальная - 11,19 грн, максимальная - 13,29 грн
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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