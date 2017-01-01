Сколько стоит топливо утром в пятницу 14 июня

Статистика цен на топливо в пятницу, 14 июня.

Цены на бензин в пятницу, 14 июня, не поменялись depositphotos.com

В пятницу, 14 июня, стоимость топлива не поменялась. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 остается на уровне 29,49 грн за литр. Минимальная цена - 26,99 грн, максимальная - 31,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля снизилась на 20 копеек - 28,44 грн. Минимальная цена - 25,89 грн, максимальная - 30,99 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа не поменялась - 13,49 грн. Минимальная - 12,89 грн, максимальная - 14,09 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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