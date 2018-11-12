Сколько стоит топливо утром в пятницу 16 ноября

Статистика цен на топливо в пятницу, 16 ноября.

Цены на бензин в пятницу, 16 ноября, незначительно снизились depositphotos.com

Цены на бензин в пятницу, 16 ноября, незначительно снизились. Цены на дизель и газ остались на прежнем уровне. Об этом сообщает Finance.ua, со ссылкой на консалтинговую группу “А95“.

Бензин

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Средняя цена А-95 в Киеве сегодня - 32,08 грн за литр. Минимальная цена - 29,49 грн, максимальная - 33,99 грн.

Дизель

Литр дизеля стоит в среднем 31,81 грн. Минимальная цена - 29,99 грн, максимальная - 33,49 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ составила - 14,67. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 17,09 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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