Сколько стоит топливо утром в пятницу 20 декабря

Статистика цен на топливо в пятницу 20 декабря.

Цены на бензин в пятницу, 20 декабря, снизились на 20 копеек depositphotos.com

В пятницу, 20 декабря, стоимость бензина снизилась. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 снизилась на 20 копеек - 27,99 грн за литр. Минимальная цена - 25,49 грн, максимальная - 30,49 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля - 26,63 грн. Минимальная цена - 23,45 грн, максимальная - 29,80 грн.

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Газ

По данным “ВсеАЗС“ - 12,39 грн. Минимальная - 11,19 грн, максимальная - 13,59 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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