Сколько стоит топливо утром в пятницу 20 сентября

Статистика цен на топливо в пятницу, 20 сентября.

Цены на бензин в пятницу, 20 сентября, не поменялись depositphotos.com

В пятницу, 20 сентября, стоимость топлива существенно не поменялась. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 - 29,04 грн за литр. Минимальная цена - 26,59 грн, максимальная - 31,49 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля - 27,43 грн. Минимальная цена - 24,95 грн, максимальная - 29,90 грн.

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Газ

По данным “ВсеАЗС“, стоимость газа - 11,92 грн. Минимальная - 11,25 грн, максимальная - 12,59 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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