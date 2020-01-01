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Сколько стоит топливо утром в пятницу 21 февраля

Статистика цен на топливо в пятницу 21 февраля.
Цены на бензин в пятницу, 21 февраля, не поменялись
Цены на бензин в пятницу, 21 февраля, не поменялись
depositphotos.com

В пятницу, 21 февраля, заметно снизилась стоимость газа. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 - 26,70 грн за литр. Минимальная цена - 24,45 грн, максимальная - 29,95 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля - 26,13 грн. Минимальная цена - 22,95 грн, максимальная - 29,80 грн.

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Газ

По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа - 11,37 грн. Минимальная - 10,25 грн, максимальная - 12,48 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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Теги: топливо, цены на топливо, цены на топливо в Киеве, цены на бензин
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