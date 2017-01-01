Сколько стоит топливо утром в пятницу 25 января
В пятницу, 25 января, подешевел дизель и автогаз. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 не поменялась - 28,14 грн за литр. Минимальная цена - 26,29 грн, максимальная - 29,99 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля снизилась на 11 копеек - 28,13 грн. Минимальная цена - 26,26 грн, максимальная - 29,99 грн.
Автогаз
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По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа снизилась на 5 копеек и составила - 11,72 грн. Минимальная - 10,95 грн, максимальная - 12,59 грн.
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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