Сколько стоит топливо утром в пятницу 29 ноября

Статистика цен на топливо в пятницу 29 ноября.

Цены на бензин в пятницу, 29 ноября, не поменялись depositphotos.com

В пятницу, 29 ноября, стоимость топлива не поменялась. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 - 28,89 грн за литр. Минимальная цена - 26,29 грн, максимальная - 31,49 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля - 27,18 грн. Минимальная цена - 24,45 грн, максимальная - 29,90 грн.

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Газ

По данным “ВсеАЗС“, стоимость газа снизилась на 2 копейки - 12,02 грн. Минимальная - 10,95 грн, максимальная - 13,08 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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