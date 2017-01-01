Сколько стоит топливо утром в понедельник 12 ноября

Статистика цен на топливо в понедельник, 12 ноября.

В зависимости от АЗС можно сэкономить до 5 грн на литр бензина depositphotos.com

Сколько стоит топливо в Киеве в понедельник, 12 ноября, сообщает интернет-ресурс ВсеАЗС.

Бензин

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Средняя стоимость литра А-95 в Киеве - 31,99 грн. Минимальная цена, которую можно найти в городе - 29,49 грн, максимальная - 34,49 грн.

Дизель

В среднем на утро 12 октября литр дизеля обойдется в 31,74 грн. Минимальная цена - 29,99 грн, максимальная - 33,49 грн.

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Автогаз

Средняя стоимость - 14,67. Минимальная цена в сетевых АЗС - 12,24 грн, максимальная - 17,09 грн.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали АЗС, на которых “бодяжат“ бензин.

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