Сколько стоит топливо утром в понедельник 14 января
В понедельник, 14 января, стоимость топлива осталась прежней. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 - 28,14 грн за литр. Минимальная цена - 26,29 грн, максимальная - 29,99 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля - 28,49 грн. Минимальная цена - 26,49 грн, максимальная - 30,49 грн.
Автогаз
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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ составила - 12,88 грн. Минимальная - 12,25 грн, максимальная - 13,50 грн.
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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