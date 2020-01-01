Сколько стоит топливо утром в понедельник 14 марта
Статистика цен на топливо в понедельник 14 марта.
В понедельник, 14 марта, стоимость топлива такова. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 - 26,70 грн за литр. Минимальная цена - 24,45 грн, максимальная - 29,95 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля - 25,63 грн. Минимальная цена - 21,45 грн, максимальная - 29,80 грн.
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Газ
По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа - 11,22 грн. Минимальная - 9,95 грн, максимальная - 12,48 грн
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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