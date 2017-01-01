Сколько стоит топливо утром в понедельник 16 декабря

Статистика цен на топливо в понедельник 14 декабря.

Цены на бензин в понедельник, 16 декабря, не поменялись depositphotos.com

В понедельник, 16 декабря, стоимость дизеля подорожала. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 снизилась на 25 копеек - 28,19 грн за литр. Минимальная цена - 25,89 грн, максимальная - 30,49 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля - 26,63 грн. Минимальная цена - 23,45 грн, максимальная - 29,80 грн.

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Газ

По данным “ВсеАЗС“, стоимость газа - 12,29 грн. Минимальная - 11,19 грн, максимальная - 13,29 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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