Сколько стоит топливо утром в понедельник 18 февраля
В понедельник, 18 февраля, автогаз подешевел на 5 копеек. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
Читай также: Ученые создали мотор, который буквально не нужно заправлять
Средняя цена А-95 осталась прежней - 27,89 грн за литр. Минимальная цена - 25,79 грн, максимальная - 29,99 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля не изменилась - 27,99 грн. Минимальная цена - 25,49 грн, максимальная - 30,49 грн.
Автогаз
Читай также: Mercedes на дровах: Находчивый пенсионер решил проблему дорогого топлива
По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа снизилась на 5 копеек и составила - 10,32 грн. Минимальная - 9,75 грн, максимальная - 10,99 грн
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
Хочешь быть в курсе последних автомобильных новостей? Подпишись на страницу АВТО Bigmir)net в Facebook.