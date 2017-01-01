Сколько стоит топливо утром в понедельник 2 декабря
В понедельник, 2 декабря, стоимость топлива не поменялась. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 снизилась на 70 копеек - 28,19 грн за литр. Минимальная цена - 24,89 грн, максимальная - 31,49 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля снизилась на 18 копеек - 26,90 грн. Минимальная цена - 23,89 грн, максимальная - 29,90 грн.
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Газ
По данным “ВсеАЗС“, стоимость газа поднялась на 12 копейки - 12,14 грн. Минимальная - 11,19 грн, максимальная - 13,08 грн
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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