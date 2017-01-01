Сколько стоит топливо утром в понедельник 23 декабря

Статистика цен на топливо в понедельник 23 декабря.

Цены на бензин в понедельник, 23 декабря, не поменялась depositphotos.com

В понедельник, 23 декабря, стоимость бензина не поменялась. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 - 27,74 грн за литр. Минимальная цена - 25,49 грн, максимальная - 29,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля - 26,63 грн. Минимальная цена - 23,45 грн, максимальная - 29,80 грн.

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Газ

По данным “ВсеАЗС“ - 12,39 грн. Минимальная - 11,19 грн, максимальная - 13,59 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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