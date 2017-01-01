Сколько стоит топливо утром в понедельник 9 декабря
Статистика цен на топливо в понедельник 9 декабря.
В понедельник, 9 декабря, подешевел дизель. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 - 28,89 грн за литр. Минимальная цена - 26,29 грн, максимальная - 31,49 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля снизилась на 44 копейки - 27,18 грн. Минимальная цена - 24,45 грн, максимальная - 29,90 грн.
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Газ
По данным “ВсеАЗС“, стоимость газа - 12,19 грн. Минимальная - 11,19 грн, максимальная - 13,19 грн
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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