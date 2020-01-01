Сколько стоит топливо утром в среду 18 марта

Статистика цен на топливо в среду 18 марта.

Цены на бензин в среду, 18 марта, не поменялись depositphotos.com

В среду, 18 марта, стоимость топлива такова. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 - 26,70 грн за литр. Минимальная цена - 24,45 грн, максимальная - 29,95 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля - 25,63 грн. Минимальная цена - 21,45 грн, максимальная - 29,80 грн.

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Газ

По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа - 11,22 грн. Минимальная - 9,95 грн, максимальная - 12,48 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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