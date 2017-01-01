Сколько стоит топливо утром в среду 20 ноября

Статистика цен на топливо в среду 20 ноября.

Цены на бензин в среду, 20 ноября, не поменялись depositphotos.com

В среду, 20 ноября, подешевел бензин. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 снизилась на 10 копеек - 28,94 грн за литр. Минимальная цена - 26,39 грн, максимальная - 31,49 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля снизилась на 25 копеек - 27,18 грн. Минимальная цена - 24,45 грн, максимальная - 29,90 грн.

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Газ

По данным “ВсеАЗС“, стоимость газа поднялась на 10 копеек - 11,47 грн. Минимальная - 10,75 грн, максимальная - 12,19 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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