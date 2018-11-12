Сколько стоит топливо утром в среду 28 ноября

Статистика цен на топливо в среду, 28 ноября.

Цены на бензин в среду, 28 ноября, остались без изменений depositphotos.com

В среду, 28 ноября, цены на газ остались на предыдущем уровне. Об сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 в Киеве не поменялась - 31,24 грн за литр. Минимальная цена - 28,99 грн, максимальная - 33,49 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля за сутки тоже не поменялась - 30,99 грн. Минимальная цена - 28,99 грн, максимальная - 32,99 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ осталась без изменений и составила - 14,47 грн. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 16,69 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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