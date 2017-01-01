Сколько стоит топливо утром в субботу 22 декабря

Статистика цен на топливо в субботу, 22 декабря.

Цены на бензин в субботу, 22 декабря, не изменились depositphotos.com

В субботу, 22 декабря, стоимость топлива осталась на прежнем уровне. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 в Киеве - 29,37 грн за литр. Минимальная цена - 26,79 грн, максимальная - 31,95 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля - 29,30 грн. Минимальная цена - 26,79 грн, максимальная - 31,80 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ составила - 13,81 грн. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 15,38 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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