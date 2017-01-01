Сколько стоит топливо утром в субботу 29 декабря

Статистика цен на топливо в субботу, 29 декабря.

Цены на бензин в субботу, 29 декабря, не поменялись depositphotos.com

В субботу, 29 декабря, газ подешевел на 10 копеек. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 за сутки не поменялась - 28,89 грн за литр. Минимальная цена - 26,79 грн, максимальная - 30,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля снизилась на 15 копеек - 28,99 грн. Минимальная цена - 26,49 грн, максимальная - 31,49 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ подешевела на 10 копеек и составила - 13,34 грн. Минимальная - 12,79 грн, максимальная - 14,09 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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