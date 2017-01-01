Сколько стоит топливо утром во среду 20 февраля

Статистика цен на топливо во среду, 20 февраля.

Цены на бензин в среду, 20 февраля, не поменялись depositphotos.com

В среду, 20 февраля, подешевел газ на 5 копеек. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 осталась прежней - 27,89 грн за литр. Минимальная цена - 25,79 грн, максимальная - 29,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля не изменилась - 27,99 грн. Минимальная цена - 25,49 грн, максимальная - 30,49 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа снизилась на 5 копеек и составила - 10,32 грн. Минимальная - 9,65 грн, максимальная - 10,89 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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