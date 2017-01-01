Сколько стоит топливо утром во вторник 10 декабря

Статистика цен на топливо во вторник 10 декабря.

Цены на бензин во вторник, 10 декабря, заметно подешевели depositphotos.com

Во вторник, 10 декабря, подешевел дизель. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 снизилась на 45 копеек - 28,44 грн за литр. Минимальная цена - 25,89 грн, максимальная - 30,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля снизилась на 3 копейки - 27,15 грн. Минимальная цена - 24,39 грн, максимальная - 29,90 грн.

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Газ

По данным “ВсеАЗС“, стоимость газа поднялась на 5 копеек - 12,24 грн. Минимальная - 11,19 грн, максимальная - 13,29 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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