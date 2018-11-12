Сколько стоит топливо утром во вторник 13 ноября
Цены на топливо во вторник, 13 ноября, остаются на прежнем высоком уровне. Об этом сообщает интернет-ресурс ВсеАЗС.
Бензин
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В среднем литр А-95 в Киеве обойдется в 31,99 грн. Минимальная цена - 29,49 грн, максимальная - 34,49 грн.
Дизель
Утром 12 октября литр дизеля стоит в среднем 31,74 грн. Минимальная цена - 29,99 грн, максимальная - 33,49 грн.
Автогаз
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Средняя цена на газ - 14,67. Минимальная цена - 12,24 грн, максимальная - 17,09 грн.
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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где автогаз по 12,24????????????
или где средняя цена 14,67???????????????????
вот 17,09 - правда, видел.....
это спец заправки при верховной раде???????