Сколько стоит топливо утром во вторник 13 ноября

Статистика цен на топливо во вторник, 13 ноября.

В зависимости от АЗС можно сэкономить до 5 грн на литр бензина depositphotos.com

Цены на топливо во вторник, 13 ноября, остаются на прежнем высоком уровне. Об этом сообщает интернет-ресурс ВсеАЗС.

Бензин

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В среднем литр А-95 в Киеве обойдется в 31,99 грн. Минимальная цена - 29,49 грн, максимальная - 34,49 грн.

Дизель

Утром 12 октября литр дизеля стоит в среднем 31,74 грн. Минимальная цена - 29,99 грн, максимальная - 33,49 грн.

Автогаз

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Средняя цена на газ - 14,67. Минимальная цена - 12,24 грн, максимальная - 17,09 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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