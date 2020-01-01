Сколько стоит топливо утром во вторник 15 марта

Статистика цен на топливо во вторник 15 марта.

Цены на бензин во вторник, 15 марта, не поменялись depositphotos.com

Во вторник, 15 марта, стоимость топлива такова. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 - 26,70 грн за литр. Минимальная цена - 24,45 грн, максимальная - 29,95 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля - 25,63 грн. Минимальная цена - 21,45 грн, максимальная - 29,80 грн.

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Газ

По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа - 11,22 грн. Минимальная - 9,95 грн, максимальная - 12,48 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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