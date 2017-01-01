Сколько стоит топливо утром во вторник 17 сентября
Во вторник, 17 сентября, стоимость топлива существенно не поменялась. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 - 29,04 грн за литр. Минимальная цена - 26,59 грн, максимальная - 31,49 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля - 27,43 грн. Минимальная цена - 24,95 грн, максимальная - 29,90 грн.
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Газ
По данным “ВсеАЗС“, стоимость газа выросла на 5 копеек - 11,87 грн. Минимальная - 11,15 грн, максимальная - 12,59 грн
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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