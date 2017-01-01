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Сколько стоит топливо утром во вторник 17 сентября

Статистика цен на топливо во вторник, 17 сентября.
Цены на бензин во вторник, 17 сентября, не поменялись
Цены на бензин во вторник, 17 сентября, не поменялись
depositphotos.com

Во вторник, 17 сентября, стоимость топлива существенно не поменялась. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 - 29,04 грн за литр. Минимальная цена - 26,59 грн, максимальная - 31,49 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля - 27,43 грн. Минимальная цена - 24,95 грн, максимальная - 29,90 грн.

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Газ

По данным “ВсеАЗС“, стоимость газа выросла на 5 копеек - 11,87 грн. Минимальная - 11,15 грн, максимальная - 12,59 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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Теги: топливо, цены на топливо, цены на топливо в Киеве, цены на бензин
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