Сколько стоит топливо утром во вторник 18 декабря
Во вторник, 18 декабря, цены на топливо остались на прежнем уровне. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 в Киеве - 29,99 грн за литр. Минимальная цена - 27,99 грн, максимальная - 31,99 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля - 29,64 грн. Минимальная цена - 27,29 грн, максимальная - 31,99 грн.
Автогаз
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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ также не изменилась и составила - 13,81 грн. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 15,38 грн.
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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