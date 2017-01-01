Сколько стоит топливо утром во вторник 18 декабря

Статистика цен на топливо во вторник, 18 декабря.

Цены на бензин во вторник, 18 декабря, не поменялись depositphotos.com

Во вторник, 18 декабря, цены на топливо остались на прежнем уровне. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 в Киеве - 29,99 грн за литр. Минимальная цена - 27,99 грн, максимальная - 31,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля - 29,64 грн. Минимальная цена - 27,29 грн, максимальная - 31,99 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ также не изменилась и составила - 13,81 грн. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 15,38 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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