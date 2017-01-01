Сколько стоит топливо утром во вторник 19 февраля

Статистика цен на топливо во вторник, 19 февраля.

Цены на бензин во вторник, 19 февраля, не поменялись depositphotos.com

Во вторник, 18 февраля, цены на топливо не поменялись. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 осталась прежней - 27,89 грн за литр. Минимальная цена - 25,79 грн, максимальная - 29,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля не изменилась - 27,99 грн. Минимальная цена - 25,49 грн, максимальная - 30,49 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа тоже осталась без изменений и составила - 10,32 грн. Минимальная - 9,75 грн, максимальная - 10,99 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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