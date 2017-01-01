Сколько стоит топливо утром во вторник 28 мая

Статистика цен на топливо во вторник, 28 мая.

Цены на бензин во вторник, 28 мая, не поменялись depositphotos.com

Во вторник, 28 мая, стоимость топлива не поменялась. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 остается на уровне 29,49 грн за литр. Минимальная цена - 26,99 грн, максимальная - 31,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля не поменялась - 28,74 грн. Минимальная цена - 26,49 грн, максимальная - 30,99 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа тоже не поменялась - 13,42 грн. Минимальная - 12,75 грн, максимальная - 14,09 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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