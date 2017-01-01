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Сколько стоит топливо утром во вторник 29 октября

Статистика цен на топливо во вторник, 29 октября.
Цены на бензин во вторник, 29 октября, не поменялись
Цены на бензин во вторник, 29 октября, не поменялись
depositphotos.com

Во вторник, 29 октября, подешевел автогаз. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 - 29,04 грн за литр. Минимальная цена - 26,59 грн, максимальная - 31,49 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля - 27,43 грн. Минимальная цена - 24,95 грн, максимальная - 29,90 грн.

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Газ

По данным “ВсеАЗС“, стоимость газа - 11,42 грн. Минимальная - 10,85 грн, максимальная - 11,99 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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Теги: топливо, цены на топливо, цены на топливо в Киеве, цены на бензин
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