Сколько стоит топливо утром во вторник 3 сентября

Статистика цен на топливо во вторник, 3 сентября.

Цены на бензин во вторник, 3 сентября, не поменялись depositphotos.com

Во вторник, 3 сентября, подорожал автогаз. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 - 29,09 грн за литр. Минимальная цена - 26,69 грн, максимальная - 31,49 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля - 27,20 грн. Минимальная цена - 24,49 грн, максимальная - 29,90 грн.

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Газ

По данным “ВсеАЗС“, стоимость газа выросла на 12 копеек - 11,89 грн. Минимальная - 11,29 грн, максимальная - 12,49 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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