Стоимость газа снизилась: Сколько стоит топливо утром в четверг 27 декабря
В пятницу, 28 декабря, газ подешевел на 37 копеек. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 за сутки не поменялась - 28,89 грн за литр. Минимальная цена - 26,79 грн, максимальная - 30,99 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля также осталась прежней - 29,14 грн. Минимальная цена - 26,79 грн, максимальная - 31,49 грн.
Автогаз
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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ подешевела на 37 копеек и составила - 13,44 грн. Минимальная - 12,79 грн, максимальная - 14,09 грн.
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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