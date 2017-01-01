Существенно подешевел дизель: Сколько стоит топливо утром в понедельник 17 декабря
В понедельник, 17 декабря, снизились цены на дизель и бензин. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 в Киеве за выходные опустилась на 15 копеек до 29,99 грн за литр. Минимальная цена - 27,99 грн, максимальная - 31,99 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля опустилась существенней - на 50 копеек. Теперь она составила 29,64 грн. Минимальная цена - 27,29 грн, максимальная - 31,99 грн.
Автогаз
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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ не изменилась и составила - 13,81 грн. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 15,38 грн.
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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