Топливо дорожает: Сколько стоит топливо утром в понедельник 16 сентября

Статистика цен на топливо в понедельник, 16 сентября.

Цены на бензин в понедельник, 16 сентября, не поменялись depositphotos.com

В понедельник, 16 сентября, стоимость дизеля выросла на 25 копеек. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 - 29,04 грн за литр. Минимальная цена - 26,59 грн, максимальная - 31,49 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля снизилась на 25 копейки - 27,43 грн. Минимальная цена - 24,95 грн, максимальная - 29,90 грн.

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Газ

По данным “ВсеАЗС“, стоимость газа выросла на 5 копеек - 11,82 грн. Минимальная - 11,05 грн, максимальная - 12,58 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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