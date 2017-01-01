Разозленный 11-летний мальчик угнал авто и устроил гонки с полицией
В США 11-летний мальчик угнал автомобиль своей матери, разозлившись, что она отобрала у него игровую приставку PlaуStation.
Читай также: Водитель автомобиля Google Maps заблудился и заехал в реку
Подросток ехал с высокой скоростью и быстро привлек внимание местной полиции. По словам стража порядка, скорость молодого человека составила 150 км в час. Мальчик проигнорировал все требования остановиться:
“В какой-то момент мы встретились глазами и я показал ему жестом, чтобы он остановился. Но мальчик отрицательно покивал головой“, - вспоминает один из патрульных.
Погоня на большой скорости с выездом на встречку стала реальной угрозой. Закончилась гонка столкновением - Dodge Durango юного гонщика врезался в припаркованный грузовик.
Читай также: Сдавать на права на Lamborghini: Автошкола удивила необычным выбором авто
Парень получил незначительные травмы и сейчас против него готовится криминальное дело, которое будет рассматривать суд по делам несовершеннолетних.
Как выяснилось, мальчик уже не в первый раз попадает в неприятности - ранее он уже угонял машину своей мамы и устраивал гонки с полицией. Его внедорожник удалось остановить с помощью спецсредств.
Ранее сообщалось, сколько нужно автомобилей Jeep, чтобы перевернуть дом.
Полная версия правил