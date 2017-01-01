Разозленный 11-летний мальчик угнал авто и устроил гонки с полицией

Мама отобрала у мальчика игровую приставку PlaуStation и он решил отомстить.

Ранее мальчик уже угонял машину своей мамы и устраивал гонки с полицией Скриншот видео

В США 11-летний мальчик угнал автомобиль своей матери, разозлившись, что она отобрала у него игровую приставку PlaуStation.

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Подросток ехал с высокой скоростью и быстро привлек внимание местной полиции. По словам стража порядка, скорость молодого человека составила 150 км в час. Мальчик проигнорировал все требования остановиться:

“В какой-то момент мы встретились глазами и я показал ему жестом, чтобы он остановился. Но мальчик отрицательно покивал головой“, - вспоминает один из патрульных.

Погоня на большой скорости с выездом на встречку стала реальной угрозой. Закончилась гонка столкновением - Dodge Durango юного гонщика врезался в припаркованный грузовик.

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Парень получил незначительные травмы и сейчас против него готовится криминальное дело, которое будет рассматривать суд по делам несовершеннолетних.

Как выяснилось, мальчик уже не в первый раз попадает в неприятности - ранее он уже угонял машину своей мамы и устраивал гонки с полицией. Его внедорожник удалось остановить с помощью спецсредств.

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