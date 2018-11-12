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В Украине выставили на продажу роскошный 6-колесный "Гелендваген"

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Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 - большая редкость и увидеть на украинских дорогах его почти нереально.
В Украине выставили на продажу роскошный 6-колесный "Гелендваген"
© Скриншот Youtube
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В Украине выставили на продажу роскошный 6-колесный "Гелендваген"
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В Украине засняли роскошный Гелендваген. Видеообзор авто появился в youtube.

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Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 - большая редкость и увидеть на украинских дорогах его почти нереально. Ничего странного в этом нет - всего сущестует не более 10 таких авто.

Поэтому увиденный в Луцке 6-колесный “Гелик“ - реплика, хоть и невероятно качественная. Начиная с того, что сделана она на базе настоящего “Гелендваген“, хоть и G500 1999.

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У автомобиля есть еще одно необычное качество - имея три моста, машина полностью полноприводная. 

В данный момент действительно достойный тюнинг продают за немаленькие 250 000 долларов. Хотя, если сравнивать с ценой настоящего G63 AMG 6×6, стоимость не покажется такой уж высокой.

Ранее сообщалось, что в Киеве засветились новые Bentley Mulsanne 2018 за 12 млн гривен.

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Теги: тюнинг, интересные авто, роскошные авто, G63 AMG 6×6, Гелендваген
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Boxerogos    12.11.2018, 19:06
Оценка:  0
Boxerogos
Колхозный,ржавый самопал,свареный бухими трактористами в сарае по космической цене...
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